Due tentati furti, presi i responsabili

Carabinieri sempre in prima linea nella lotta ai reati predatori. I militari dell’Arma di Porto San Giorgio, a seguito di tempestive indagini, sono riusciti ad identificare e denunciare un pregiudicato senegalese di 39 anni che durante la notte aveva tentato di introdursi nel circolo nautico "Bli Fish" sul lungomare Gramsci, senza riuscirci, danneggiando però una finestra per un danno di circa 300 euro. Sempre i carabinieri di Porto San Giorgio sono inoltre riusciti ad identificare e denunciare l’autrice di un tentato furto presso l’attività commerciale "Ok Computers". La donna, una pregiudicata marocchina di 44 anni, non è riuscita nel suo intento e dandosi alla fuga ha danneggiato l’autovettura del proprietario dell’attività, procurando un danno di circa 4.000 euro. La 44enne, oltre che per il tentato furto, è stata denunciata anche per il danneggiamento aggravato del veicolo. fab.cast.