E’ in arrivo ’Viva Vittoria’: "Movimento per le donne"

Viva Vittoria è un abbraccio caldo di colore, è un modo per dire basta a tutte le forme di violenza contro le donne, è un movimento che veste di lana le città italiane e non solo, per costruire relazioni, reti di assistenza, amicizie, un tessuto sociale che salva. A Fermo Viva Vittoria arriva il 10 marzo, la piazza sarà coperta con mille e 500 quadrotti di lana, ci hanno lavorato, con il coordinamento del centro sociale San Marco, 41 associazioni, 14 città da fuori regione hanno mandato quadrotti, 13 attività hanno contributo fornendo lana, 6 mila metri quadrati, più di mille chili di lana e 25 mila ore di lavoro. "E’ un movimento immenso, fatto di persone che da diversi mesi si sono messe insieme per arrivare a questo risultato. Fermo è presente insieme con Cervia, Isernia, Novara, Ferrara, prima c’è stata Roma, è un’esperienza che cammina da tanto tempo". Un quadrotto è stato donato al sindaco Calcinaro : "Crea un collante tra generazioni, sarà un grande effetto cromatico e collettivo di grande impatto". Di opera d’arte parla l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, il collega ai servizi sociali, Mirco Giampieri sottolinea che la strada al contrasto della violenza di genere passa anche da manifestazioni così: "Poi ci sono anche tutti i servizi messi in piedi dalle forze di polizia, c’è la nostra casa rifugio e le tante associazioni che lavorano su questo". I quadrotti saranno poi venduti e il ricavato andrà alle associazioni Bet onlus, la comunità Sant’Anna, On the Road, il Sagrini, impegnati anche i comitati per le pari opportunità, da quello regionale, con Maria Lina Vitturini, a quello provinciale, con Francesca Palma e Luciana Mariani, a quello comunale con Romina Giammarini, tutte a sottolineare che fare rete è essenziale per diffondere una cultura della parità che di per sé è già contro la violenza alle donne. Intorno alla coperta ci sarà anche la musica, grazie alla partecipazione del Conservatorio, con il direttore Piero Di Egidio che sottolinea: "La vostra è una terra felice, fatta di solidarietà e vivacità culturale. Noi ci siamo con tutto quello che possiamo, concorderemo la musica da portare a questa manifestazione. Siamo impegnati anche noi su questo fronte, avremo un concerto importante per l’8 marzo e al contempo riapriamo la sala fiati da tanto tempo chiusa. Il Conservatorio in questa occasione porterà il suo contributo perché quello che vogliamo è uscire il più possibile dalle nostre mura". Tutto il movimento a Fermo è partito col supporto dell’associazione nazionale Viva Vittoria, presieduta da Cristina Begni e su fortissima spinta della project manager Azzurra Sorbi, perché Fermo potesse essere per un giorno una tavolozza di colori.

Angelica Malvatani