È iniziato il conto alla rovescia: Notte + Rosa a Porto Sant'Elpidio il 26 agosto

La "Notte + Rosa" sbarca a Porto Sant’Elpidio sabato 26 agosto con concerti, dj set, mercatini ed attrazioni per tutti i gusti in ogni zona del litorale elpidiense, dal quartiere Faleriense a Marina Picena, passando per il centro città dove proprio sabato 26 alle 23 si esibirà, in piazza Garibaldi, Luigi Strangis, vincitore di Amici 2022. Si preannuncia una serata superlativa che coinvolgerà la città a tutto tondo anche nei giorni precedenti: lunedì 21 infatti in piazza Garibaldi vi sarà l’anteprima del grande evento con il concerto di Elettra Lamborghini alle ore 22 e venerdì 25 è pronta una sorpresa che verrà svelata ad hoc nei prossimi giorni. Tanti ospiti, tante iniziative per quella che non sarà una semplice notte rosa ma un vero e proprio evento unico. "Oltre a punti spettacolo e mercatini ci sono aree bambini, la più grande all’Orfeo Serafini – annuncia il sindaco Massimiliano Ciarpella – il tutto è possibile grazie al lungomare lunghissimo che permette eventi in contemporanea come in nessun’altra località. Ringrazio tutte le attività commerciali che dal primo momento non hanno fatto mancare il loro appoggio, le associazioni di quartiere ed il consiglio regionale delle Marche: l’evento ha valenza regionale e attrarrà turisti anche da fuori regione". "Abbiamo trovato due pezzi da 90 – spiega il consigliere regionale Andrea Putzu –. Sarà la notte più rosa della riviera marchigiana ed è solo l’inizio per Porto Sant’Elpidio che sarà tappa fissa anche di altre manifestazioni". Il patron dell’associazione organizzatrice ’Eventi Live’, Nevio Russo ha alte aspettative "Sono certo che sarà un grande successo con Romagna e Abruzzo che hanno già ricevuto la pubblicità e sanno dell’evento, perciò andremo oltre la regione. Consegneremo premi alle tre vetrine più belle della città". Previsti addobbi che coloreranno la città e curiosi gadget pubblicitari, il simbolo sarà la Torre dell’Orologio cosparsa di luminarie rosate oltre alla piazza interamente rosa. In programma band di livello nazionale così come i dj, ma anche realtà elpidiensi che avranno il loro spazio nelle varie postazioni. Allacciamo le cinture, la "notte + rosa" arriverà presto, e non ce la dimenticheremo di sicuro.

Nadir Tomassetti