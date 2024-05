E’ morto l’architetto Francesco Acciarri, socio della storica azienda

E’ venuto a mancare all’età di 70 anni, l’architetto Francesco Acciarri, socio della storica azienda Acciarri Ugo e Nello Srl. Acciarri si è spento nella tarda serata di martedì a seguito di malattia, e la sua dipartita ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità. Oltre ad essere un qualificato professionista, Acciarri ha saputo toccare i cuori di chiunque abbia incontrato nella vita, manifestando l’essenza del suo essere uomo, padre, marito, fratello e amico. Un onore di tanti aver conosciuto la grazia dei suoi gesti e parole, la simpatia coinvolgente nelle uscite in moto e in montagna, l’estro nell’organizzazione di feste (è stato coideatore della Festa del vino ad Ortezzano), il suo amore per la campagna e l’inclinazione al sorriso mai distratto. Sono le doti umane che hanno fatto di Francesco Acciarri, un uomo custode di rare virtù nella disposizione d’animo rivolta al bene, da tramandare quale preziosa eredità di insegnamento ai figli Alice e Leonardo. Legatissimo ai fratelli Mauro ed Anna, Acciarri lascia quel vuoto sincero e profondo che solo le belle persone lasciano in chiunque abbia fatto un percorso in sua compagnia. Il finerale oggi alle 10 nella chiesa di San Filippo Neri.

Paola Pieragostini