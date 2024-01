E’ morto Luigino Alessiani. Sempre attivo in politica

Non stava bene, Luigino Alessiani (61 anni) e, ultimamente era ricoverato al ‘Murri’ di Fermo dove ieri è spirato. La notizia della sua morte ha sorpreso tutti, in città. Dipendente comunale, era impiegato come amministrativo presso la Polizia Locale e ieri il sindaco Pignotti ha espresso il cordoglio per questa scomparsa. Era noto anche per il suo impegno politico, sempre presente accanto agli esponenti storici del centrosinistra locale Nel 2012, l’ultima esperienza elettorale, con la lista civica ‘L’Aurora a sette stelle’ per la quale aveva in prestito il nome di sua figlia avuta dalla moglie Susanna, e le stelle erano le sette zone della città. Amici, colleghi, conoscenti apprezzavano il suo sarcasmo brillante, mai di cattivo gusto, l’ironia pungente che rivolgeva anche a sé stesso quando, sulla carrozzina, commentava le insormontabili barriere architettoniche. I funerali, oggi alle 11, nella Collegiata.