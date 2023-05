E’ stata inaugurata la segnaletica turistica nel centro storico

E’ stata inaugurata in occasione della manifestazione di Sciò la Pica, la nuova segnaletica turistica istallata in centro storico. La rinnovata cartellonistica ha lo scopo di rendere funzionale la visita del turista affinché possa scoprire Monterubbiano in modo semplice e completo. La segnaletica infatti, accoglie il visitatore e lo guida alla scoperta del borgo, consentendogli di individuare agevolmente i punti di interesse storico artistico e culturale e di raggiungerli con semplicità, grazie ad un sistema di orientamento chiaro ed intuitivo. Inoltre, QR Code e contenuti multimediali renderanno l’esperienza interattiva e forniranno ogni informazione del sito visitato. Il progetto, del costo di 10 mila euro, è stato finanziato in parte con il contributo regionale ed in parte con fondi comunali. "L’intervento – spiega il sindaco Meri Marziali – si inserisce nell’ottica di promozione turistica di Monterubbiano".