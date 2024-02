Ecco i canoni pagati dalle associazioni

Il dirigente comunale del settore cultura, sport e turismo ha identificato ed acquisito i canoni versati dalle associazioni sportive per l’affidamento in concessione di impianti sportivi comunali, con riferimento al quarto trimestre 2023. Al contempo e con riferimento alla stessa frazione di anno il dirigente ha determinato e pagato il contributo che l’amministrazione comunale eroga al concessionario per la gestione dell’impianto sportivo. Questi i canoni versati dalle associazioni sportive concessionarie: 1.037 euro quale canone di gestione della Palestra Sottotribuna da parte dell’Atletica sangiorgese; 366,30 euro canone di gestione del bocciodromo da parte della Bocciofila; 2.657,12 euro per l’impianto sportivo Circolo tennis la Pinetina; 1.274,90 per la palestra Baldassari versato dalla Ginnastica Nardi Juventus; 1.806,00 campo sportivo nuovo, concessionaria ’Elite Sangiorgese’; 762,50 euro campo sportivo Pelloni affidato alla Polisportiva Mandolesi; 762,50 euro impianto Ala Azzurra affidato alla stessa Polisportiva Mandolesi; 2.973 palestra Nardi, in affidamento alla Virtus Basket. Questi i contributi attribuiti per la gestione degli impianti in concessione: 2.500 euro centro ricreativo Don Bosco; 2.562 euro Atletica Sangiorgese; 2.272,25 centro sportivo Borgo Rosselli; 11.264,41 Circolo Tennis; 600,85 Virtus Basket; 8.845 Elite Sangiorgese; 5.612 euro Ginnastica Nardi.