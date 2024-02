Ecco il progetto ’B2B’: donne, lavoro e turismo

"Progetto B2B" è il titolo che Elisabetta Squadroni, presidente della Commissione delle pari opportunità (Cpo) del Comune ha dato all’incontro organizzato alle ore 16 di domani nella sala Imperatori, in collaborazione con la presidente della Cpo regionale, Maria Lina Vitturini. "B2B", scambi economici tra aziende" un titolo che di primo acchito può apparire enigmatico ma che acquista un chiaro significato alla lettura del sottotitolo: "Donne, Lavoro, Turismo". Ecco di cosa si parlerà domani di donne che sono in sofferenza per mancanza di un’occupazione per cui si cercherà di dare loro delle indicazioni perché possano trovare o crearsi un posto, magari nel settore turistico. Indicazioni che già la presidente Squadroni è in grado di fornire come donna imprenditrice, ma che sarà affiancata da altre donne che hanno fatto strada nei vari settori della vita umana. Tra coloro che porteranno la propria testimonianza Simona Mannocchi, Monica Ferracuti, Luciana Seghetta e Daniela Chiesa. Un paio interverranno anche online: "La nostra Cpo – parole del sindaco Valerio Vesprini - è nata da un anno con obiettivi diversi, legata alle diversità. Spesso ci sono commissioni, pari opportunità che trattano il tema di genere cioè della donna, invece in questa Cpo c’è un po’ tutto: c’è la disabilità, c’è anche un uomo che di solito non c’è e anche omosessuale, volutamente per dare opportunità a tutti. Questa Cpo è nata non solo per commemorare ma con lo spunto di essere propositiva e dare opportunità. Quello di domenica è un incontro volto a questo: oltre a raccontare esperienze del genere femminile, poiché le Marche ora dopo la crisi si stanno organizzando verso il turismo perché offre molto per mare, montagna, artigianato, borghi. Nel convegno si tocca questo tema con esperienze di genere di chi ha lavorato in settori turistici e offrire opportunità per chi vuole intraprendere questo lavoro cercando fondi per poter iniziare questa attività lavorativa che è stimolante a parole ma nei fatti complessa. Adesso è tutto "che ce vó", in tutti i settori, ma non è così e questa è l’occasione per far conoscere che il tema è bello ma ci sono complessità. Quindi per le donne che vogliono intraprendere il turismo far capire quali sono le complessità e anche come affrontare con fondi questa attività. È un approccio diverso, non solo convegnistico ma anche propositivo". Silvio Sebastiani