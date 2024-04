Ecco il progetto ‘Material-Mente’ per sviluppare l’estro e la creatività

Unità nella diversità, è il motto dell’istituto comprensivo "Fracasetti – Capodarco" guidato dalla dirigente Simona Flammini, una diversità che viene vista non come ostacolo ma come risorsa per la crescita personale e sociale di ogni individuo affinché tutti possano realizzarsi: nessuno escluso. Nasce così, nella Scuola dell’Infanzia San Salvatore, il progetto di plesso ‘Material-Mente’ con lo scopo di scoprire le caratteristiche e le proprietà dei materiali, sviluppare l’estro e la creatività, esercitare la mente nel modellare oggetti a partire da materiali grezzi e informi, stimolare l’apprendimento autonomo e ludico. Grazie all’utilizzo di materiali naturali destrutturati, grezzi e non lavorati, gli alunni hanno scoperto un nuovo modo di apprendere: quando i bambini sono lasciati liberi di inventare, creare, esplorare e ordinare materiali non strutturati l’apprendimento diventa un processo spontaneo, ricco e capace di sviluppare le soft skills necessarie per il mondo del futuro. Il progetto si è sviluppato in due momenti diversi. Dopo aver scoperto, nella prima parte dell’anno scolastico, il legno, nella seconda parte hanno conosciuto il materiale carta (materiale antico e ancora attualissimo, che si presta a molteplici utilizzi). Tutto ciò con il prezioso aiuto del Centro Diurno "La Bottega delle Idee" con sede a Fermo, che ospita giovani adulti diversamente abili. Quest’anno sono stati attivati quattro laboratori nei quali sono stati accolti a scuola degli "Insegnanti speciali" con l’aiuto dei quali sono stati realizzati dei segnalibri.