Ecco il progetto per piazza Mentana

Toh! Chi si rivede; il progetto di riqualificazione di piazza Mentana. Riveduto e corretto ma non stravolto, l’originale, finanziato con 450 mila euro, è dell’amministrazione Loira e poteva essere appaltato già un paio di anni or sono, Non si è capito bene perché si sia preferito nasconderlo in un qualche cassetto, L’opposizione ipotizza che Vesprini l’avrebbe fatto per togliere sull’opera l’imprimatur di Loira per mettervi il proprio, Non è facile crederci. Finalmente comunque il sindaco ha deciso di ridargli luce, presentandolo ieri in conferenza stampa, insieme ai progettisti architetto Giacomo Ortenzi e ingegnere paesaggista Simone Palmieri, avendo ricevuto sullo stesso il parere favorevole e quindi il via libera della soprintendenza e considerando che poco o nulla cambia rispetto all’elaborato lasciato in eredità. Secondo il primo cittadino ed i progettisti hanno operato tenendone conto, è importante creare le condizioni di vivibilità di quella bella piazza, quindi nuove alberature, come lecci, tassi, cipressi per garantire l’ombra, numerose le panchine ne sono previste 36 in legno , una pavimentazione adatta al qualsiasi transito pedonale, quindi anche per i portatori di handicap: Sarà in terra battuta, Chissà che diranno gli ambientalisti che hanno contestato con estrema durezza l’ipotesi di togliere il brecciolino caratterizzante la pavimentazione della piazza. je aiuole sono un po’ più grandi delle attuali e sono in travertino, lo steso materiale che ricopre il monumento: !Anche per i materiali – specificano i progettisti - abbiamo optato per soluzioni classiche e naturali, che la soprintendenza ha comunque chiesto di sottoporgli campioni del legno, della pietra e della terra battuta per poter confermarli in sede di realizzazione. In particolare la terra battuta in base all’inerte che si mette può avere colorazioni diverse e anche questa scelta la faremo con la soprintendenza che ha l’ultima parola per l’approvazione del progetto per una piazza vincolata come questa. L’illuminazione laterale che evidenzia i passaggi laterali e centrali su lampioni in modo che dal laterale arriviamo al centro. Il centro è lasciato con una luce più tenue perché risalterà il monumento con una illuminazione del monumento. L’idea è di avere il controllo dell’illuminamento della zona e un aumento sul monumento per risaltarlo di notte. Allo stesso tempo c’è una illuminazione sul verde per enfatizzare le vie e esaltare gli elementi centrali".

Silvio Sebastiani