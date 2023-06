Ecco la ’Fantacavalcata’ Il Palio dell’Assunta si gioca anche online "Fatto per i più giovani"

Metti ‘quattro amici al bar’, metti la passione per la propria città, per il Palio dell’Assunta e il gioco è fatto. E di un gioco si tratta: la ‘FantaCavalcata’. Dal più celebre e precursore Fantacalcio, poi al Fantasanremo e chi più ne ha più ne metta, ecco arrivati anche al palio. Giacomo Borraccini, Arianna Giampieri, Aleksandra Zajdel, Barbara Montanini, Andrea Moriconi, Filippo Montagnoli, Elisa Poletti, Renée Bracalente, Francesco Marcantoni sono gli ideatori del concorso, ispirato al famoso FantaSanremo nato pure in zona: "L’idea nasce un po’ per caso- rivela Montagnoli- una sera, durante una cena con alcuni tamburini e sbandieratori di diverse contrade, stavamo cercando qualcosa che partisse dai giovani per i giovani: esiste un ‘fanta qualsiasi cosa’, perché no la fantacavalcata? Un momento di condivisione per chi vive la Cavalcata 365 giorni l’anno ma anche un modo per chi ha voglia di avvicinarsi al mondo Palio in maniera più spensierata". La FantaCavalcata è basata sui principali eventi del Palio e dunque non solo sui giochi medioevali del Gallo d’Oro, Bandiere al Vento, Tiro al Canapo, Tiro per l’Astore (rispettivamente gara tra tamburini, sbandieratori, forzuti e arcieri delle dieci contrade fermane) ma anche Hostarie, Tratta dei Barberi e Corsa dei Cavalli del 15 agosto.

"Il meccanismo è semplice- spiega Giacomo Borraccini responsabile anche della gestione della piattaforma web- ognuno potrà scegliere tre contrade con cui formare la propria squadra che riceverà i punti a seconda di quelli attribuiti a ogni contrada in base alle classifiche in ciascuna competizione. Inoltre, ci saranno i vari ‘malus e bonus’ basati su particolari situazioni e comportamenti delle contrade, selezionati con i contradaioli stessi, che rappresentano l’aspetto più divertente del gioco. In linea con lo spirito esclusivamente ludico del confronto, al vincitore fama e gloria fino al prossimo anno". Il gioco è aperto a chiunque volesse partecipare, in modo gratuito: iscrizioni sul sito ufficiale fantacavalcata.it dal 15 giugno fino al 31 luglio.

Gaia Capponi