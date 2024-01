Ecco la prima collezione firmata Tod’s-Lamborghini

Il lusso ’Made in Fermo’ è pronto per l’edizione invernale di Pitti Uomo, la numero 105, che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze da oggi fino al 12 gennaio. Nell’attuale contesto internazionale, la manifestazione si conferma il punto di riferimento per brand e designer, buyer e stampa specializzata all’apertura della stagione. Non solo una vetrina d’eccellenza per le collezioni dell’autunno/inverno 2024-2025, ma anche un luogo che fa da specchio alle tendenze, alla creatività e alle nuove istanze che attraversano la società. Sul fronte delle presenze, continua a crescere il numero degli espositori grazie anche ad alcuni rientri importanti di aziende di riferimento. Pitti Uomo a gennaio presenterà le collezioni di 835 marchi, con una rilevante percentuale di brand esteri (il 43%). Il format di Pitti Uomo si conferma in tutte le sue sfaccettature, con un layout che darà risalto alle singole sezioni. Tra le numerose aziende del fermano presenti alla rassegna il Gruppo Della Valle è sicuramente tra i protagonisti assoluti della scena mondiale e nel corso della rassegna fiorentina presenta due imperdibili appuntamenti. Tod’s e Automobili Lamborghini presentano la prima collezione Tod’s for Automobili Lamborghini. Inoltre, il marchio Fay presenta il progetto Fay Archive che riporta al Dna del brand e alla sua spiccata attitudine workwear, partecipa per la prima volta a Pitti Uomo negli spazi della Polveriera con un concept scenografico ideato in collaborazione con lo studio dell’architetto Andrea Caputo.

"Pitti Uomo è a tutti gli effetti un momento di confronto irrinunciabile che rende Firenze leader nel settore delle manifestazioni dedicate alla moda – commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – e dal nostro osservatorio speciale cogliamo la voglia dei brand di essere presenti, di farsi vedere e incontrare i clienti. Su questo fronte, siamo fiduciosi in una larga partecipazione di buyer esteri. In un contesto unico e spettacolare, che vede riuniti tutti i protagonisti della scena fashion internazionale, Pitti Uomo offre la possibilità di una overview unica sulle nuove collezioni e di ottenere feedback utili sull’andamento dei mercati e delle principali scene creative. ll lavoro di scouting del team Pitti è stato capillare e, come sempre, siamo convinti che la cornice fiorentina porterà ulteriore valore ai progetti speciali in calendario".

Vittorio Bellagamba