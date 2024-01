Ecco l’applicazione per la ‘differenziata’

Per il servizio di raccolta differenziata, e ogni informazione correlata, i cittadini elpidiensi adesso hanno a disposizione anche una app ‘Differenziata Sant’Elpidio a Mare’, messa a disposizione da Comune e Impregico. "Si tratta di uno strumento utile – commenta il sindaco Alessio Pignotti di concerto con l’assessore all’igiene urbana, Paolo Maurizi - per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti sui servizi dell’amministrazione comunale e attraverso l’applicazione sarà facilitata la fruizione dei servizi messi a disposizione". Nella nuova app sarà possibile consultare il calendario della raccolta dell’area di residenza, ricevere promemoria sui giorni di raccolta, avere informazioni sul conferimento dei rifiuti mediante scansione del bar code presente sui prodotti, possibilità di effettuare segnalazioni sul mancato svuotamento o ritiro e sulla presenza di un rifiuto abbandonato con possibilità di inserire la foto e la relativa geolocalizzazione del punto della segnalazione, richiedere il ritiro degli ingombranti senza chiamare numero verde. Dopo aver scaricato l’applicazione, basterà effettuare la registrazione col codice fiscale dell’intestatario della Tari per accedere a tutti i servizi.