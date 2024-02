Ecco le classi protagoniste

Ecco i cronisti classi II A, II B e II C della scuola ‘Leonardo Da Vinci’ di Pedaso coordinati dalle docenti Daniela Mircoli e Jenny Chiappini. Gli studenti hanno dedicato la pagina del campionato di giornalismo al tema del pregiudizio da cui scaturisce il razzismo. Hanno ripercorso la storia di questo fenomeno partendo dalle origini che ne hanno fatto una tendenza psicologica e politica fuse nella presunta superiorità di una razza sull’altra. Da qui la reale difficoltà dell’abbattimento del fenomeno socio culturale, a fronte di passaggi storici importanti verso il concetto della cultura di inclusione, legati all’impatto mondiale di Barack Obama, il primo presidente afro-americano. Gli studenti concludono le proprie riflessioni, raccontando l’esperienza vissuta in prima persona tra i banchi di una scuola multietnica, dove per costruire integrazione e inclusione, hanno praticato semplicemente ascolto e condivisione.