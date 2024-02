Ecco le società più spendaccione

Monte ingaggi tra giocatori e tecnici ecco la graduatoria della C. Nelle prime tre posizioni formazioni retrocesse dalla B, in testa Il Benevento con 9,6 milioni (quarto in classifica a -7 dalla cima), seguono l’Avellino con 9,1 (terzo posto a -7) e la Spal con 9,08 milioni grande accreditata in estate e invece in piena zona playout a 28 punti. In quarta posizione la Triestina con 8,7 milioni ( terzo posto e -20 dalla vetta), al quinto il Vicenza 8,3 milioni (quarto in classifica e -20 da chi comanda), seguono sempre tra le prime nove il Catania 7,48 milioni (tredicesimo posto, -21), il Crotone 6,8 milioni (settimo posto a -12) poi appunto il Cesena (6,7 milioni) primo della classe e una spesa di 6,7 milioni, chiude l’Entella (che ha rivoluzionato l’organico a gennaio) con 6,5 milioni dodicesimo posto e 33 punti nonostante le evidenti e dichiarate ambizioni estive.