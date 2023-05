Ecco tutti i nomi dei giovani cronisti

Ecco gli alunni della classe III B della scuola media ‘Leopardi’ di Monte Urano, che nella stesura degli articoli sono stati coordinati dalla professoressa Giuseppina Andriola. Gli studenti: Anna Amore, Federica Bellanova, Eva Biondi, Francesco Basili, Yury Catalini, Matteo Cecchi, Sithil Amasha Debagamaghe, Fabio Donati, Davide Fabi, Veronica Fagiani, Leonardo Giacobbi, Matteo Granatelli, Adeel Hassan, Ludovica Mandozzi, Leonardo Marcatili, Anwar Nainia, Soda Ndiaye, Lucia Pica, Christian Politini, Valentina Ripani e Martina Zaccagnetti. I giovani cronisti hanno scelto di dedicare la pagina del Carlino valida per l’adesione al campionato di giornalismo, al tema della legalità. Lo hanno fatto partendo dalla loro riflessione sul progetto didattico ‘Studio o partita alla play station? La vita è un negoziato’, fino ad arrivare a raccontare l’esperienza condivisa in classe grazie all’incontro con l’autore del libro per ragazzi, Roberto Melchiorre.