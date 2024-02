Ecco un’armocromista : "Partiamo dai colori per valorizzare le persone"

Il termine armocromista è arrivato al grande pubblico dopo un’intervista della segretaria del Pd, Elly Schlein, che confessava di essersi rivolta ad una specialista di colori e immagine. Lì per lì c’è stato un pizzico di scandalo e anche un po’ di ilarità, poi però si è capito che l’armocromia è una cosa del tutto seria e anche un lavoro preciso e attento. Lo sa bene la fermana Elisa Piermartiri, 30 anni da compiere, una passione per la moda e le cose belle, da due anni si forma proprio per fare l’armocromista e nei giorni scorsi ha aperto ufficialmente il suo studio, in corso Cefalonia, cuore di Fermo: "E’ uno spazio che sta sopra al negozio di abbigliamento, Again, che mia madre ha aperto ormai da 18 anni e in cui ho sempre lavorato anche io. anni fa ha chiesto io stessa la mia prima consulenza di armocromia in Abruzzo, qui non c’era nessuno. Mi è rimasta la curiosità di questo mondo, si sposava col negozio di abbigliamento che stavamo gestendo".

Come ci si forma per un lavoro così delicato?

"Nel settembre 2022 ho cominciato i miei studi in accademia a Milano, fondata da Rossella Migliaccio che in Italia ha creato armocromia e consulenza di immagine, poi ho iniziato a lavorare subito. Ero nel magazzino del negozio e avo consigli alle clienti ma la cosa ha preso piede, c’era molta curiosità, mi sono lanciata molto sui social e col passaparola ho conquistato una buona clientela".

Ma in cosa consiste una consulenza di armocromia?

"E’ un percorso molto intimo che va oltre i colori, da cui partiamo per capire quali sono le tonalità che valorizzano ogni persona. Parliamo anche di capelli, trucco, accessori, gioielli, è un aspetto che va oltre la copertina, è una consulenza di un’ora e mezza, durante la quale la cliente riscopre i suoi punti di forza che non sapeva valorizzare. Si parte dal colore per arrivare alle forme, alla forma del corpo e del viso, per capire i modelli di pantaloni, cappotti, maglie che valorizzano la figura, ogni corpo si può valorizzare, così la forma del viso. Ho lavorato molto nei centri estetici e parrucchieri, abbiamo organizzato eventi che valevano come giornate speciali che ognuno può regalarsi".

Chi è il cliente medio dell’armocromista?

"Non c’è un tipo fisso, nemmeno un’età particolare, quello che posso dire è che arrivano anche maschi che magari accompagnano le fidanzate. Si tratta di prendere consapevolezza delle proprie caratteristiche e di scegliere gli abiti o fare shopping con serenità e sicurezza".

Dunque un percorso che sostiene anche il morale delle persone, che aiuta a sorridere e a sentirsi bene.

"Certo, sono trattamenti che hanno impatto sulla psiche, ha fatto scalpore la segretaria Schlein che ha usato un termine che sembrava nuovo, ma l’armocromia si studia da quando esiste il cinema a colori, le costumiste studiavano i colori naturali, si studiava il colore per dare una sensazione agli spettatori. Tutti i personaggi pubblici hanno un consulente d’immagine, il colore è comunicazione, quello che scegli porta un messaggio che dice chi siamo".

Angelica Malvatani