Ecocentro, ancora un rebus

Uno dei più rognosi e grossi problemi che il nuovo direttore della partecipata Sgds Multiservizi si troverà ad affrontare riguarda il trasferimento altrove dell’ecocentro, provvedimento ritenuto necessario ed urgente in quanto ad esso è legata la possibilità di recuperare una delle aree più disastrate della città. Il sindaco Valerio Vesprini è convinto che possa costruirne uno nuovo in territorio di Fermo e in collaborazione con Fermo. Un mesetto fa la domanda al primo cittadino fermano se vi fosse la sua disponibilità. Rispose che se si trattava di dare ospitalità all’impianto sangiorgese per un periodo limitato di tempo in situazione di emergenza non c’erano problemi. Diverso se si trattava per sempre. Forse sarà il caso che Vesprini chiarisca la cosa passando ad accordi chiari e sottoscritti ad evitare di rrestare con un pugno di mosche e non sapere più a quale santo rivolgersi mentre il trasferimento dell’ecocentro si allontana all’infinito e con esso la possibilità di recuperare quell’area indegna di far parte di un paese civile.