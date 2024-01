Edilizia sociale, iniziati i lavori di recupero di due immobili a San Nicolò

Sono iniziati i lavori che consentiranno di recuperare due immobili attualmente inutilizzati nel quartiere di San Nicolò, nel centro storico di Montegiorgio, che saranno riadattati per ospitare appartamenti per uso sociale. Si tratta dello stabile che ospitava l’ex Direzione didattica della scuola e un’abitazione la cui proprietà è stata acquisita in tempi recenti dall’Amministrazione che appunto ha pensato di riqualificarla e destinarla alla medesima funzione.

"Per questi progetti abbiamo ottenuto due finanziamenti distinti – spiega il vice sindaco Alan Petrini – e più precisamente 600.000 euro per la Direzione didattica e 310.000 euro per l’abitazione. L’intervento prevede di riconvertire questi stabili oggi completamente inutilizzati e ricavare al loro interno degli appartamenti molto comodi e confortevoli: più precisamente quattro saranno all’interno della Direzione Didattica e due nell’abitazione. I lavori sono già iniziati e se non ci saranno complicazioni – è l’augurio di Petrini –contiamo di poterli terminare entro l’autunno di quest’anno".

Una volta terminati i lavori questi appartamenti saranno quindi dati in locazione, questo significa recuperare spazi altrimenti lasciati all’abbandono con la possibilità di riportare nuovi residenti nel centro storico. "Questi sei appartamenti saranno utilizzati sicuramente per edilizia convenzionata – continua ancora Petrini – le finalità sono però in via di definizione. Stiamo infatti lavorando ad un regolamento per stabilire nel dettaglio il futuro impiego degli appartamenti: se destinarli alle coppie di anziani coniugi, a giovani coppie appena formate, a famiglie che stanno vivendo un periodo di difficoltà economica. Purtroppo negli ultimi mesi anche nel nostro territorio si sono verificate situazioni di sfratto di famiglie e stiamo lavorando anche in quest’ottica – è la conclusione –. Sicuramente saranno appartamenti che svolgeranno una funzione sociale".

Alessio Carassai