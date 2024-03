Elezioni, l’opposizione contro Claudio Moretti

Non si è fatta attendere la replica al comunicato ufficiale di qualche giorno fa da parte del candidato sindaco del "Patto Civico per Monte Urano" Claudio Moretti. A prendere la parola, in maniera congiunta, i gruppi CambiAmo Musica e Libertà Monturanese, chiamati in causa nella nota ma anche pronti ad unire le forze in vista delle elezioni comunali di giugno. "In merito alle affermazioni riportate nel comunicato stampa di Claudio Moretti, in cui si auto-proclama l’unica persona che ha a cuore gli interessi della nostra cittadina, avremmo qualche legittima domanda da porre. Perché un assessore in carica per cinque anni, successivamente anche nominato politicamente in carico PD Monte Urano in Tennacola, che non ha mai tagliato i fili con l’amministrazione (Moretti ndr), va in giro per la città accompagnato da un altro assessore che invece in carica è stato fino a 30 giorni fa (Brasili ndr), per cercare di capire quali sono i problemi di Monte Urano e quali sono le cose da fare? Verrebbe naturale chiedersi cosa abbiano fatto o a cosa abbiano pensato quando erano nella "stanza dei bottoni", potendosi occupare realmente dei problemi della nostra comunità".

Poi si passa a sottolineare l’attività dei due gruppi: "Cambiamo Musica negli ultimi cinque anni è stata impegnata nei banchi del consiglio comunale a fare proposte, alcune accettate molte altre respinte, e a contestare quello che l’amministrazione Canigola - Brasili faceva male o non faceva affatto. E’ stata la consiliatura che ha visto l’opposizione più attiva dal dopoguerra ad oggi. Libertà Monturanese, invece, fuori dal consiglio comunale ha portato avanti con successo il suo progetto sull’Igp calzaturiero. Tutte e due le forze sempre all’opposizione cittadina, critiche e propositive. A quel Moretti che invece si definisce puramente apartitico, chiediamo se esiste un partito politico dell’arco parlamentare della Repubblica che lui non abbia ancora contattato per chiedere appoggio alla sua candidatura. Dalle informazioni che abbiamo non ci risulta che esista singola segreteria che non abbia ricevuto la sua telefonata di supplica".