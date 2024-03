Emergenza Sicurezza, è scontro

In materia di sicurezza, per il Pd, le risposte tanto attese dalla cittadinanza non arriveranno dalla Consulta appena istituita: "Al primo punto del loro programma campeggiava la promessa di risolvere il problema sicurezza. Ma a quasi un anno dalle elezioni, l’amministrazione sembra incapace di tradurre le promesse in azioni. Episodi di violenza, spaccio e microcriminalità continuano a prosperare, lasciando residenti e titolari di attività commerciali vulnerabili e insicuri". Ce n’è anche per la consulta sulla sicurezza: "Come per l’omologa al turismo, pensiamo che la gemella sulla sicurezza non sia che l’ennesimo escamotage per dare un riconoscimento a questo o quel candidato della coalizione del sindaco". Lo scetticismo del Pd ruota intorno a un interrogativo: rappresentanti di quartieri, scuole, associazioni di categoria che poteri di intervento possono avere in materia di sicurezza? Capiamo l’imbarazzo di chi evoca la ‘filiera istituzionale’, nell’apprendere dall’ultimo Comitato provinciale per la sicurezza che non sono previsti rinforzi per le forze dell’ordine nel fermano". "La minoranza continua a banalizzare il tema, serio, della sicurezza" risponde il sindaco Massimiliano Ciarpella. Ed elenca i provvedimenti adottati: potenziamento della polizia locale, con due agenti stagionali prorogati fino a fine anno e fino ad agosto 2024: investimenti effettuati e programmati per potenziare la videosorveglianza, l’ultimo dei quali appena deliberato in giunta per ulteriori 13 telecamere; il protocollo sottoscritto in Prefettura per il Controllo del vicinato; il confronto in corso per iniziative di collaborazione pubblico privata per la vigilanza; interventi di decoro urbano e potenziamento della pubblica illuminazione. "La tanto vituperata Consulta sulla sicurezza (con incarichi non retribuiti) è uno dei tanti strumenti utili a monitorare e intercettare le criticità e individuare le azioni più efficaci da mettere in campo" aggiunge Ciarpella. Al Pd che auspica che la consulta non sia che ‘uno specchietto per le allodole per bypassare strumenti più efficaci’, il sindaco chiede: "Tra questi strumenti, rientra anche una Compagnia dei carabinieri a Porto Sant’Elpidio? Sarebbe un prezioso strumento per intensificare la presenza delle forze dell’ordine lungo la costa fermana. Eppure il più tenace oppositore è il consigliere regionale Fabrizio Cesetti e, con lui, il Pd regionale. Ma, che ne pensa il Pd locale?".

Marisa Colibazzi