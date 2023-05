’Enoturismo Marche’: tra borghi e vigne per scoprire le eccellenze

SANTE’LPIDIO A MARE

Fa tappa anche nel fermano il progetto ‘Dal virtuale al reale per un futuro virtuoso’ nato col contributo della Regione nell’ambito del programma ‘Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola’, promosso per valorizzare le produzioni marchigiane di vino e birra (hanno aderito 29 cantine, 6 birrifici e 16 ristoratori marchigiani, attraverso un itinerario turistico pensato all’insegna dell’enogastronomia regionale. Coordinata da Eclissi Eventi, questa iniziativa da domenica fino a metà giugno toccherà vari centri del fermano dove saranno organizzate serate di degustazioni di vini e birre artigianali. Il primo appuntamento è fissato per il 28 maggio, a Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare, presso ‘In old bar we trust’; il 1 giugno, all’Arcimboldo di San Marco alle Paludi; il 2 giugno, ‘Osteria Tre Nodi’ di Porto San Giorgio; si prosegue il 5 giugno con un appuntamento a ‘Il contadino gourmet’ (Lido di Fermo) e la parentesi fermana di questo tour regionale, si chiude l’11 giugno a ‘La Ginestra’ di Montelparo. "Si tratta di un tentativo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche marchigiane che passa per un ripensamento della comunicazione virtuale, come uno strumento al servizio del territorio reale – spiegano i promotori –. E’ solo grazie a una comunicazione virtuosa che si possono promuovere le tipicità e gli eventi di valore, creando così un turismo informato, anche di prossimità, che viva i luoghi e sia il primo sostenitore delle produzioni regionali". E, negli ultimi tempi, il turismo che propone viaggi tra borghi e vigneti sta prendendo sempre più piede, segno che c’è voglia di scoprire e valorizzare le economie locali. La Regione, per facilitare l’accesso alle informazioni e alle prenotazioni, ha predisposto il sito dallavignallatavola.marcheandwine.it.