Ente nazionale sordi, nuovo consiglio

Punta a una sempre maggiore visibilità dell’Ente Nazionale Sordi (Ens) oltre che a una maggiore sensibilizzazione delle esigenze di chi non sente, il nuovo presidente dell’Ens di Ascoli Piceno – Fermo, Geovanny German Baldeon, il cui obiettivo dichiarato è quello di migliorare la qualità della vita dei sordi, siano essi bambini, giovani, adulti o anziani, delle due province di riferimento.

Negli ultimi giorni si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio provinciale (resta in carica per i prossimi 5 anni) e, in uno spirito di collaborazione e unità, il consiglio provinciale ha effettuato la prima riunione adempiendo ai doveri previsti dallo Statuto Ens, eleggendo su proposta del presidente Baldeon, il suo vice, nella persona di Gianluca Vitellozzi mentre Riccardo Moreschini è stato nominato consigliere anziano.

"Ai membri delle sezioni che hanno preceduto i presenti, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto" commenta il nuovo direttivo. Baldeon ha colto l’occasione per analizzare la situazione, dichiarandosi pronto, insieme ai consiglieri, ad impegnarsi per affrontare le prossime e nuove sfide, in un’ottica di collaborazione e condivisione, rilevando e sottolineando l’importanza di lavorare tutti insieme per raggiungere obiettivi comuni e supportare l’impegno dell’Ens regionale e nazionale.