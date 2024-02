Entusiasmo Fermana. Ci si gioca tutto con l’Olbia

Nell’ambiente Fermana c’è grande euforia dopo il pareggio agguantato in extremis contro la Virtus Entella grazie al gol di Fort. Proprio mentre il difensore gialloblù segnava il gol del pareggio, Di Massimo regalava al Gubbio la vittoria contro la diretta concorrente dei gialloblù, l’Olbia. Un risultato che ha raddoppiato l’entusiasmo dei fermani, che però sono consapevoli di non aver raggiunto ancora niente. Lo scontro diretto rimane importantissimo: penultima e ultima sono divise da due punti, con un successo la squadra di Protti si scrollerebbe di dosso le responsabilità del fanalino di coda. Che comunque non sono meno rispetto a quelle della penultima. Preoccupa parecchio la distanza dalla quintultima, che per regolamento deve essere inferiore agli 8 punti per far disputare gli spareggi. Altrimenti le ultime due in classifica retrocederanno direttamente. I gialloblù non possono andare avanti di pareggio in pareggio e quella contro i sardi deve essere la partita che dovrà far invertire il trend in questo finale di stagione. Probabilmente neanche una vittoria nella gara casalinga contro l’Olbia, se isolata, potrebbe dare qualcosa di concreto. Ma sono quelle gare che fanno infiammare il pubblico fermano: sui social è già iniziato il passaparola tra i tifosi, il Recchioni sarà una bolgia per la sfida dalla quale passerà gran parte della stagione. Fischio d’inizio in programma per sabato 2 marzo alle ore 16:15. La squadra sa quanto vale questa partita per cui nessun riposo dopo la trasferta di Chiavari. I gialloblù sono subito tornati a Fermo e lunedì erano di nuovo in campo per la seduta d’allenamento. L’Olbia arriva alla sfida con ben quattro squalificati, zero per la Fermana a differenza di quanto scritto nell’edizione di ieri. Errata corrige: Santi non era diffidato perciò il giallo preso a Chiavari non gli farà saltare la gara contro l’Olbia. Gaburro, arrivato a gennaio sulla panchina dei sardi a sostituzione dell’esonerato Greco, per la sfida del Recchioni dovrà fare a meno di quattro giocatori chiave: Biancu, Motolese, Nanni e Montebugnoli. Il primo, tra i migliori dei suoi nella partita persa contro il Gubbio, è stato espulso nel finale della gara per proteste. Gli altri, da diffidati, hanno tutti rimediato delle ammonizioni e Gaburro dovrà inventarsi qualcosa per sostituirli. Preoccupano anche le condizioni della mezzala Cavuoti, uscito dolorante nel primo tempo della scorsa partita. In casa Fermana, per il momento, rimangono out i soliti Spedalieri e Fontana. Malaccari e De Santis sono tornati a pieno regime, mentre Giandonato prosegue il recupero e punta a rientrare tra i convocati per la partita di domenica: anche se difficilmente potrà giocare, il capitano vuole rimanere vicino alla squadra in questo momento chiave. Alla lista dei diffidati, oltre a Fort e Petrungaro, con il giallo preso a Chiavari si aggiunge anche Malaccari.

Filippo Rocchi