Epifania in piazza Risorgimento: ecco tutte le iniziative

Il 6 gennaio arrivano le befane in piazza Risorgimento di Amandola. Una delle manifestazioni più attese da parte dei bambini del territorio montano e dei turisti che hanno scelto la regina dei Sibillini per trascorrere le festività. Il programma dell’evento sarà molto articolato e svolgerà per l’intero pomeriggio; si inizierà alle 15 con l’intrattenimento musicale in compagnia di Mauro Giannini e Simone Vitali; alle 16 ritorna un tradizionale gioco molto goliardico, una sorta di versione locale di ‘Indovina chi’, ad aggiudicarsi il premio speciale in palio chi riuscirà ad indovinare prima il personaggio amandolese. Alle 16,30 si procederà con i giochi in compagnia delle befane Maria Giulia, Loredana e Luisa. Alle 17,30 saliranno sul palco Aurora ed Edoardo, due giovanissimi protagonisti alla 66° edizione della ‘Zecchino d’Oro’. Si proseguirà poi con la discesa delle befane dal palazzo comunale che consegneranno i doni a tutti i bambini presenti. In occasione della Befana, ornai da qualche anno si tiene nella sala consiliare la cerimonia di consegna alle famiglie dei ‘Buoni Benvenuto’ dedicati ai nuovi nati nel 2023 con assegni di 200 euro assegnati dall’Amministrazione. Infine gli ultimi due appuntamenti della giornata: l’estrazione dei premi associati alla lotteria degli scontrini sugli acquisti effettuati negli esercizi commerciali di Amandola durante le festività 2023/2024; per concludere con lo spettacolo pirotecnico in piazza.

a.c.