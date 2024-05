Appuntamento con l’escape room ‘Contesa con delitto’ stasera, in centro storico. Si tratta di gioco di abilità a squadre (da 2 a un massimo di 6 componenti), in costume, essendo ambientato nel 1400. Un gioco che prende le mosse da una ombra criminale che minaccia di gettare scompiglio nel centro elpidiense, colpendo la sua manifestazione di maggiore richiamo. Si comincia alle ore 21 (la durata del gioco è di 3 ore), partendo da Piazza Matteotti ma sarà interessato tutto il centro storico, con le squadre che dovranno avventurarsi tra vicoli e slarghi risolvendo di volta in volta enigmi e indovinelli fino a raggiungere la soluzione del giallo. La partecipazione è a pagamento (info: eventbrite.com/e/contesa-con-delitto-city-escape-tickets) e la prenotazione è obbligatoria.