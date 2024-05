Esce fumo dalla palestra abbandonata

Erano circa le 20 di lunedì quando qualche residente ha notato del fumo che usciva dalla palestra del capoluogo, un impianto chiuso, inutilizzato, abbandonato e dimenticato da anni, adiacente al complesso scolastico ‘Bacci’. E’ scattato l’allarme ai vigili del fuoco e sul posto sono giunti anche polizia locale e carabinieri. Il fumo, si è scoperto, proveniva dall’interno, pare da una sedia di plastica che aveva preso fuoco insieme a cartoni e sporcizia ammassati lì vicino. Una situazione di pericolo subito rientrata grazie ai vigili del fuoco che hanno scongiurato l’eventualità che le fiamme potessero propagarsi. Un episodio che non è passato sotto silenzio tanto che il consigliere comunale di Fd’I, Gionata Calcinari si è subito chiesto: "Com’è stato possibile che le fiamme si siano sviluppate dentro un impianto chiuso da anni? Chi ci è entrato? Come? E da quanto tempo va avanti la frequentazione chiaramente abusiva di una palestra che, per di più, è stata chiusa perché dichiarata inagibile e dunque per niente sicura?". Calcinari più volte ha attirato l’attenzione sullo stato di abbandono in cui è stata lasciata una palestra che doveva essere funzionale alle scuole media ed elementari e che, dal terremoto del 2016, è chiusa. "Sembrerebbe che si stanno verificando strane frequentazioni in quella struttura, forse di tossici che hanno trovato il modo di entrare e di farne un ritrovo abusivo, dove muoversi indisturbati. Tutto questo a un passo dalla scuola ‘Bacci’". Dopo anni di abbandono e in attesa di un qualche intervento (l’ultima decisione del Comune prevedeva l’abbattimento e la ricostruzione) la palestra è in balia di vandali e balordi che ne hanno fatto un comodo rifugio (di notte la zona resta deserta).

Marisa Colibazzi