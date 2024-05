Esercitazioni per sisma e incendio

Il Fermano conferma di possedere una grande ed efficace macchina per la gestione delle emergenze, grande soddisfazione per tutti partecipanti del corso di formazione all’emergenza, che si è tenuto sabato e domenica a Montegiorgio. Una vera e proprio esercitazione promossa a livello regionale e rivolta ai gruppi di protezione civile, vigili del fuoco, pubbliche assistenze e volontari di tutto il territorio Fermano. Ad organizzare l’evento la Protezione civile di Montegiorgio con il supporto del Comune che ha fornito supporto logistico, presenti anche il sindaco e presidente della Provincia Michele Ortenzi con la sua Giunta, oltre a numerosi sindaci e assessori dei comuni aderenti all’iniziative. "Il corso di formazione è stato un vero successo sotto molti punti di vista – spiega Francesco Nicolini, coordinatore della protezione civile di Montegiorgio – bisogna dire che era un po’ di tempo che non svolgevamo attività di formazione, questo ha stimolato tutti i partecipanti. Alta l’adesione: oltre 200 persone fra volontari e dipendenti di quasi tutti i gruppi del Fermano dalla costa alla montagna. L’esercitazione ha permesso di rinfrescare, svolgere e correggere le procedure in caso di emergenza, oltre a consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione che già esistono fra i vari gruppi. Operatori che spesso si trovano a sostenersi in situazioni di emergenza vera. Siamo molto soddisfatti anche perché le varie esercitazioni, sono state seguite con interesse dalla popolazione e dai bambini".

Nella due giorni sono state svolte varie attività: in particolare l’allestimento di un campo base in piazza della Stazione a Piane di Montegiorgio come punto di ammassamento per la gestione dell’emergenza; l’esercitazione di evacuazione di alcune persone ferite dopo una scossa sismica dalla casa di riposo del capoluogo; mentre domenica mattina c’è stata la simulazione di incendio boschivo nel cantiere del nuovo polo scolastico in località Crocedivia. "Come Misericordia ci siamo occupati della gestione delle attività dal punto di vista sanitario dell’esercitazione – spiega Cristiano Bei, Governatore della Misericordia – in collaborazione che con l’associazione Cives, per l’occasione abbiamo istallato anche una Pma (Postazione di medicina avanzata). Un bel momento per formare e lavorare insieme". Al termine della manifestazione si è tenuta una conviviale con tanto di torta celebrativa.

