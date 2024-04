Esperienze di gusto. L’olio Evo in tutte le sue declinazioni

ll progetto dell’associazione Cuochi della provincia di Fermo ‘Le Marche, una regione al plurale: esperienza, cultura, turismo’, nato dalla ricerca storica, dal recupero di una tradizione contadina e non solo, prosegue nel suo cammino di "esperienze di gusto" e lo fa con una serie di eventi, in partnership con l’associazione Marca Fermana, programmati da oggi a metà dicembre e in un’ottica di sviluppo pluriennale. Protagonista indiscusso di questo primo appuntamento nella sala panoramica del ristorante Astoria, è l’olio naturalmente Evo, in tutte le sue declinazioni: un viaggio che attraverso le colline degli uliveti del nostro territorio arriva alla cucina, quale elemento cardine della dieta mediterranea. Il programma della serata prevede all’inizio una degustazione di cinque oli mono varietali, uno per ogni provincia della Regione, curata da una delle voci più autorevoli, Palmiro Ciccarelli, sommelier ed esperto di oli vergini di oliva. In occasione di questo evento gli chef dell’Associazione fermana, Danilo Bei, Giampiero Giammarini e Nadia Pieroni, con il contributo dello staff del ristorante Astoria, si cimenteranno nella preparazione di un menù di grande raffinatezza, composto da piatti che si abbinano, esaltandone le caratteriste più autentiche, alle diverse tipologie di oli utilizzati nella preparazione. Il tutto accompagnato dai vini di tre aziende regionali d’eccellenza: PodereSabbioni, Dianetti Vini e Fattoria Nanni. "Il parterre della serata, afferma Sandro Pazzaglia Chef ed autore del volume Antichi sapori, si pregia della presenza autorevole di esperti".