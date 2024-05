Estemporanea di pittura davanti alla ‘cattedrale’

Il coordinamento delle associazioni per l’ex Fim ha promosso una estemporanea di pittura per il 5 maggio (dalle 10 alle 16) dinanzi alla ‘cattedrale’. L’invito ad artisti, professionisti o dilettanti che vorranno iscriversi (informazioni e modulo iscrizione al 335 7703496) è di ‘trovare l’anima di ciò che rimane dell’ex Fim’, a rappresentare la loro visione di artista di un "monumento simbolo dell’archeologia industriale dei primi del ‘900" dicono i promotori dell’iniziativa dal titolo ‘Fim, tra identità e memoria. Un restauro per il futuro’. E’ stato predisposto un regolamento che prevede premi per i primi due classificati e un premio speciale riservato a giovani talenti (minorenni). E possibile iscriversi fino alla mattina della manifestazione. Le opere su tavola o tela, che potranno essere realizzate nelle tecniche più svariate, resteranno in dotazione alle associazioni e pubblicate sul profilo Facebook ‘Fim: fabbrica identità, memoria’. Al primo classificato da una giuria qualificata, sarà consegnata una somma in denaro di 500 euro; al secondo (giudicato da una giuria popolare) un buono acquisto; sarà sempre la giuria di esperti ad assegnare il premio Giovani (buono spesa e cena)