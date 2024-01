Ex Fim, a febbraio arrivano nuovi campionamenti

Sarà il mese entrante di febbraio quello in cui la pratica Fim potrà fare ulteriori passi avanti, soprattutto in relazione ai campionamenti da effettuare sui muri della ‘cattedrale’ e previsti nel piano di indagini integrative presentato dalla proprietà nei mesi scorsi e avallato dal tavolo tecnico convocato dal Comune. nelle ultime settimane risultano esserci stati degli incontri tra proprietà, Arpam e Soprintendenza per concordare e stilare un cronoprogramma relativo proprio ai prelievi da effettuare in contraddittorio. Prelievi che sarebbero previsti a metà di febbraio e sui quali sono tante le aspettative di tutti gli attori di questa vicenda che si sta trascinando da tempo immemore. Nei giorni scorsi, di Fim si è tornato a parlare anche nella Commissione consiliare presieduta dal consigliere Gian Vittorio Battilà (Laboratorio Civico) in cui è stato fatto il punto della situazione (presenti anche le associazioni ambientaliste e il coordinamento per l’ex Fim) e, soprattutto, è stato chiesto e ribadito all’amministrazione comunale un maggiore e più puntuale coinvolgimento sia della specifica commissione stessa, sia delle forze di minoranza. E’ stato insistito molto anche sulla quantità e sull’ubicazione dei prelievi al fine per avere un quadro il più attendibile possibile sullo stato dell’inquinamento. Informazioni indispensabili quando si tratterà di decidere se demolire o meno la ‘cattedrale’ per completare la bonifica e passare alla riqualificazione dell’area in base a un accordo di programma che, prorogato di 18 mesi, consente un margine di tempo utile, ma non infinito.

m. c.