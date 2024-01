Fantasanremo, numeri da record. Il contatore squadre supera il milione

L’anno scorso le squadre partecipanti al FantaSanremo erano state 4,1 milioni con oltre 1,5 milioni di utenti. Quest’anno, a 18 giorni dall’inizio della 74° edizione del festival della canzone italiana, il contatore delle squadre iscritte ha superato il milione. "Eravamo consapevoli del fatto che non poteva esserci una crescita esponenziale come quella che abbiamo avuto negli ultimi tre anni quando le squadre sono praticamente decuplicate – spiegano i ragazzi elpidiensi del team FantaSanremo –. Registriamo comunque numeri maggiori rispetto al 2023 e siamo fiduciosi di raggiungere e superare le cifre dello scorso anno". Altri dati: il milione di squadre è stato creato da circa 750mila utenti, la app Fantasanremo (altro canale per giocare, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store per dispositivi Ios e Android) è una delle più scaricate e, al momento, conta quasi 500mila download. Anche quest’anno i cantanti in gara si stanno facendo contagiare dall’entusiasmo del gioco. Fra i cantanti più scelti dai fantallenatori Emma, Annalisa, Santi Francesi, Big Mama e Dargen D’Amico. Nelle preferenze come capitano delle squadre (di 5 cantanti) figurano in testa ancora Emma, "tenuta in grande considerazione dai giocatori visto il suo trionfo all’edizione 2022 del FantaSanremo. L’altro aspetto che rende coinvolgente il gioco, sono i bonus e malus ottenuti dagli artisti in tutta la settimana del festival che, ogni anno, i FantaSanremo boys si inventano. Qualche esempio, il bonus Dergen per chi sfoggia occhiali da sole, il bonus Ariete per chi porta il cappello, bonus Truppi per chi indossa una canottiera, bonus Berti per chi indossa un outfit raffigurante capesante, poi ci sono i bonus solidali, quelli settimanali e quelli giornalieri (top secret fino all’ultimo). Tra i malus, la caduta sulle scale, la bestemmia in diretta, la squalifica di un artista e via di questo passo fino al conteggio finale che decreterà i vincitori del FantaSanremo che avranno così conquistato ‘la gloria eterna’. Per iscriversi c’è tempo fino alle 23,59 del 5 febbraio, la notte prima dell’inizio del Festival di Sanremo.