Farmacie Comunali a Porto Sant'Elpidio: utili per 460mila euro

Meno male che ci sono le Farmacie Comunali che portano acqua alle casse del Comune e che consentono di approvare un bilancio consolidato sostanzialmente in linea con gli altri anni. "Abbiamo individuato le società con cui consolidiamo il bilancio, ovvero le Farmacie Comunali, Tennacola e Ato4, Amat, Steat e Transfer – spiega l’assessore al bilancio, Marco Traini – e il totale dell’attivo di questo consolidato è di 119milioni 254mila euro (contro i 116 milioni dell’anno precedente), l’attivo circolare è di 23,9 milioni di euro". E aggiunge: "Le due società che spiccano per utili e per positività nella gestione sono sicuramente Farmacie Comunali e il Tennacola dove il nostro Comune ha la maggiore partecipazione. La prima ha, ancora una volta, un ottimo risultato d’esercizio, per 488mila euro e di questi, diciamo che circa 460mila euro vengono assorbiti dal bilancio comunale. Le Farmacie Comunali – precisa Traini - sono l’unico ente che liquida gli utili al Comune". A seguire c’è il Tennacola con 192mila euro "ma, al pari di altre partecipate, gli utili non finiscono nelle casse dei Comuni ma vengono destinati a investimenti". Quest’anno, c’è stato un risultato negativo per quanto riguarda il bilancio della Steat ma si tratta di un dato che non preoccupa in quanto "abbiamo l’1,5% di quote per cui non incide praticamente per niente nel nostro bilancio consolidato. O meglio, incide per circa 6mila euro; una cifra ininfluente, che non incide praticamente per nulla rispetto a un utile di quasi mezzo milione di euro delle Farmacie Comunali". Im definitiva, il risultato di esercizio del bilancio consolidato dal Comune è di oltre 2milioni 285mila euro. "Aggregando i dati – conclude l’assessore Traini - possiamo dire che le partecipate ancora oggi portano un valore aggiunto al nostro Comune". Marisa Colibazzi