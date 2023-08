Favole e stelle, chiude il festival dedicato ai ragazzi

Un festival che parla di magia e di futuro. Si chiude stasera, in Piazza del Popolo a Fermo (in caso di maltempo alla Sala dei Ritratti di Palazzo Priori), con inizio alle ore 21,15, Favole e stelle, in programma il settimo e ultimo appuntamento della stagione estiva di teatro per ragazzi e famiglie promossa per il ventiduesimo anno consecutivo dal Comune di Fermo. I protagonisti dello spettacolo dal titolo "Il Rubino rosso di Marco Polo" saranno davvero speciali: si tratta di una compagnia che, unica in Italia, unisce due grandi passioni, quella per il teatro e quella per i cartoni animati. "Gli Alcuni" sono oggi, oltre che Teatro per l’infanzia e la gioventù di rilevanza nazionale, riconosciuto e sostenuto dal MIC-Ministero per la Cultura e dalla Regione Veneto, anche una delle maggiori case di produzione di cartoni animati che si hanno in Italia, a loro si deve la fortunata serie "I Cuccioli" e i "MiniCuccioli" tutt’ora in onda su diverse reti RAI, e "Ciak Junior" trasmesso dalle reti Mediaset. I fondatori e le anime propulsive del gruppo, Sergio e Francesco Manfio, saranno stasera a Fermo con un lavoro dove attori e cartoni animati si inseguono per un risultato di assoluto divertimento e coinvolgimento del pubblico.

La rassegna per ragazzi è stata una vera magia, ben sette appuntamenti, sette mercoledì in cui la Piazza è diventata un gigantesco "tappeto volante" sul quale centinaia di famiglie sono salite per seguire i propri figli verso avventure lontane e straordinarie. La risposta che il pubblico ha dato non lascia margini di incertezze, il progetto è entrato nella vita della Città, regalando un grande vero spettacolo con una Piazza sempre piena, colorata ed entusiasta. Il progetto è parte del circuito interregionale Marameo festival, un format che nel 2023 vede insieme 5 Regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e 40 Comuni, per quella che nei fatti è la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù oggi in Italia. Ingresso Libero. Info: al numero 335. 5268147 e su visitfermo.it