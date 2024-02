Fermana, Andreatini e Protti: "Ora vogliamo la salvezza"

"Siamo vivi": anche nell’edizione di ieri avevamo iniziato l’articolo così. In quell’occasione era il riassunto delle parole di Misuraca ai microfoni di Radio Fm1. In questo caso è un concetto ribadito più volte dal ds Massimo Andreatini e da mister Stefano Protti nell’incontro con la stampa avvenuto mercoledì. Segnale che conferma la comune visione d’intenti in casa Fermana, sia della squadra che dello staff. Forse quell’aspetto che era mancato nella prima parte di stagione. Il lavoro fatto negli ultimi mesi, visto da dove si partiva, è stato importante e massiccio. Se oggi i gialloblù hanno più di qualche speranza di rimanere in Serie C è grazie a quello.

"La salvezza della Fermana farebbe contenti tutti", ribadiscono Andreatini e Protti nell’incontro in vista del rush finale del campionato.

L’allenatore specialmente rimarca su un punto, come spesso fatto nel corso delle ultime partite: quella contro l’Olbia non sarà la partita decisiva. Il mister l’ha sempre detto a più riprese, anche alla vigilia della sconfitta nel derby contro la Vis Pesaro, l’unico vero errore della squadra nelle ultime gare secondo il vicecapitano Misuraca. Brutta debacle in quel caso, ma che effettivamente non ha precluso il percorso della Fermana che è ripartita sempre con buone prestazioni, ma con una carenza di punti.

Questo e la poca precisione sottoporta al momento appaiono come gli unici due problemi che sono tra la Fermana e la salvezza. E digli poco. Ma se si guarda giusto alla situazione di qualche mese fa è un lusso. Rimangono due grandi problemi da risolvere, ma che se portati dalla parte gialloblù posso aprire scenari completamente nuovi per le ultime dieci partite della stagione.

Intanto l’ambiente si sta scaldando per la partita di sabato 2 marzo al Recchioni alle 16:15. Per Protti non sarà la sfida decisiva, ma i tifosi sanno che una vittoria potrebbe dare una bella botta e vogliono fare di tutto per incidere nel risultato, come spesso hanno fatto. Nella giornata di martedì è partita anche la prevendita per acquistare i biglietti, che si potranno prendere sia a Casa Fermana e online su VivaTicket e tutti i punti vendita. Gli orari di apertura di Casa Fermana sono consultabili sul sito ufficiale del club. Intanto è stato designato l’arbitro della partita: si tratta di Antonino Costanza della sezione di Agrigento. Parlando delle assenze in casa Fermana, prosegue il recupero di Giandonato che punta a rientrare quantomeno nei convocati per la prossima gara. In giornata arriveranno anche gli esami fatti da Jonathan Spedalieri per la distorsione che lo tiene ai box da dopo la partita contro il Cesena. Da lì si capiranno le condizioni effettive e i tempi di recupero: cauto ottimismo per la sua situazione.

Filippo Rocchi