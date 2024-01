Fermana, ecco Fiumanò, Condello e Niang

Da emergenza ad affollamento? No, ma quasi. In casa Fermana continuano a essere ufficializzati i nuovi colpi. Prima i vari Marcandella e Petrelli, ora il trio arrivato lunedì dalla Pro Vercelli formato da Fiumanò, Condello e Niang. Un difensore, un’ala e un centrocampista che vanno a rinforzare la rosa di mister Stefano Protti. Tutti e tre hanno fatto il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore nella mattinata di martedì e saranno a piena disposizione per la prossima partita contro il Gubbio, in programma domenica 21 gennaio alle ore 20:45. Per il match torneranno anche Giandonato e Scorza, squalificati nell’ultima partita a Pontedera, ma potrebbe non esserci Montini. L’attaccante non riesce a uscire da questo tunnel di infortuni. Era tornato in panchina dopo oltre un mese e mezzo nella scorsa giornata, ma martedì non si è allenato per un problema al polpaccio. Tra l’altro il centravanti rimane in uscita, con le solite Sestri Levante e Monterosi come piste più concrete. Ma se rimane in questo stato, sarà difficile renderlo appetibile per i possibili acquirenti. Affollamento anche perché ci sono i soliti due esclusi, Padella e Laverone, ancora in cerca di una sistemazione. La loro partenza è inevitabile, ma di soluzioni all’orizzonte ancora non se ne vedono. Tenerseli per tutto il resto della stagione sarebbe deleterio, sia per il club che per loro.

Entrate che comunque per i gialloblù difficilmente sono finite qui. In primis serve ancora un difensore centrale esperto da schierare al fianco di Spedalieri. Eventualmente se Fiumanò darà subito le garanzie giuste, si potrebbe pensare di aspettare qualche occasione degli ultimi giorni di mercato. Intanto il direttore sportivo Andreatini continua a lavorare per l’attacco e prosegue i discorsi per Petrungaro della Pro Sesto.

La squadra pensa al campo e alla partita contro il Gubbio, e intanto festeggia anche per Luca Cremona, ex attaccante dei gialloblù, decisivo per la promozione in C del 2017. L’attuale team manager della squadra ha superato l’esame che lo abilita all’iscrizione al ruolo di direttore sportivo.

Tornando al match di domenica, è stato designato l’arbitro della partita: si tratta di Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola. Il direttore di gara è lo stesso che ha arbitrato Fermana-Pontedera, seconda giornata dell’attuale stagione, terminata con la vittoria di misura dei gialloblù dopo l’espulsione di un giocatore dei toscani. Contro il Gubbio si inizia a infiammare il pubblico che vuole dimostrare la propria vicinanza alla squadra, come ha sempre fatto finora. È partita ufficialmente la prevendita per la gara: come sempre i biglietti saranno acquistabili o presso la sede di viale Trento (orari consultabili sul sito web ufficiale della Fermana) oppure sul circuito di Vivaticket.

Filippo Rocchi