Fermana, i tifosi credono nella salvezza

Il tempo dei miracoli in casa Fermana si avvicina. Fischio d’inizio domenica alle 20 per l’ultima partita della regular season contro il Pescara, sperando di aggiungerne altre due con i playout. Nonostante le speranze siano ridotte, ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni al Recchioni. Infatti, come successo contro la Lucchese, il club ha deciso di scontare i biglietti e saranno in tanti i tifosi gialloblù che accorreranno allo stadio. Da una parte per la malinconia della probabile ultima partita in Serie C della Fermana, dall’altra perché a questo aspetto non ci si vuole pensare proprio, almeno fino alle 22 di domenica. L’ambiente gialloblù ancora ci crede, non vuole lasciare andare una Serie C così dopo i tanti sacrifici negli anni e dopo aver riportato l’euforia allo stadio con le tre vittorie consecutive. In Tribuna ci si crede e anche la squadra non ha mollato un centimetro. Anche nella mattinata della Festa della Liberazione, la squadra di mister Andrea Mosconi si è allenata al Pelloni in vista della gara contro il Pescara. I gialloblù dovranno fare a meno dello squalificato Scorza, ammonito da diffidato ad Alessandria. Nei prossimi giorni si valuteranno le condizioni di Sorrentino e Santi: l’attaccante tra i due è certamente quello con più possibilità di scendere in campo per l’ultima gara della regular season. Intanto anche in casa Pescara fanno i conti con qualche assenza. Su tutte quella di Salvatore Aloi, centrocampista e punto fermo degli abruzzesi. Nella giornata di mercoledì ha svolto la seduta d’allenamento a parte a causa di una forte contusione al ginocchio rimediata contro l’Olbia. La risonanza magnetica aveva dato esito negativo, ma l’ex Avellino potrebbe saltare la partita del Recchioni a scopo precauzionale per arrivare al meglio ai playoff. Chi invece a Fermo ci sarà quasi sicuramente è Davide Merola, capocannoniere del Pescara con 16 gol. Martedì era rimasto a riposo per precauzione, ma già mercoledì è rientrato in gruppo dopo aver smaltito il risentimento all’adduttore. Intanto è stato designato l’arbitro di Fermana-Pescara: si tratta di Valerio Crezzini della sezione di Siena. L’arbitro toscano arbitrerà i gialloblù per la terza volta in carriera dopo le due partite contro il Gubbio: pareggio nell’annata 2021/22, vittoria esterna per la squadra allenata da Protti lo scorso anno. A proposito del mister, è notizia di pochi giorni fa la sua candidatura come consigliere per le elezioni amministrative di Santarcangelo, sua città natale.

Filippo Rocchi