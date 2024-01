Fermana in emergenza, difesa decimata

L’emergenza assenze in casa Fermana preoccupa e non poco. Facciamo una rapida conta dei giocatori che non saranno a disposizione di mister Stefano Protti per la partita in programma sabato contro la Carrarese: Santi ne avrà ancora per un bel po’ a causa dello stiramento rimediato a Pescara; Montini e Paponi devono ancora recuperare dai rispettivi infortuni che li tengono lontano dai campi ormai da oltre un mese; i soliti tre Calderoni, Laverone e Padella rimangono ai margini in attesa di andarsene. E a questi c’è il serio rischio che si possa aggiungere anche Mauro Semprini. L’attaccante aveva subito iniziato bene l’anno al Pelloni in un ottimo stato di forma, ma ha accusato un forte attacco influenzale che gli sta impedendo di allenarsi. Molto probabilmente contro la Carrarese non riuscirà neanche a essere in panchina. Si temeva la stessa situazione con Alessandro Eleuteri, a mani basse tra i migliori tre dell’ultimo periodo di crescita della Fermana. L’esterno aveva saltato l’allenamento di mercoledì ma già giovedì è tornato a piena disposizione di mister Protti. Certo è che la febbre durante la settimana prima della partita non aiuta di certo, ma l’ex Vis Pesaro in questa stagione più volte ha dimostrato di poter stringere i denti e tirare il carretto visto il problema agli adduttori che lo ha tormentato fino a pochi mesi fa. Dunque, scelte quasi obbligate per Protti: Furlanetto confermatissimo tra i pali; Eleuteri a destra con Pistolesi a sinistra, l’inedita coppia centrale formata da Spedalieri e Fort; a centrocampo i soliti Scorza, Giandonato e Misuraca; il tridente offensivo formato da Pinzi, Curatolo e Pinzi. Come dice sempre l’allenatore gialloblù, undici da mandare e qualcuno da far entrare si trovano. Ma mai come contro la Carrarese la squadra di Protti sarà rimaneggiata, soprattutto in panchina. Tolto il centrocampo, con Fontana e Gianelli che hanno ampiamente dimostrato di essere delle validissime alternative, per il resto la situazione è quasi disastrosa. Probabile che dalla Primavera possa essere promosso qualcun’altro, come già successo con Badji. L’emergenza è soprattutto in difesa, dove i possibili entranti verosimilmente non ci sono. Anche a causa dell’addio di Gasbarro, che comunque era preventivabile. Il difensore ci ha tenuto a salutare sui social: "Grazie Fermana! Grazie a te ho ritrovato il campo dopo mesi difficili, te ne sarò sempre grato, io ho cercato di darti tutto me stesso ogni secondo che sono sceso in campo. Grazie a tutti. E’ un posto che porterò sempre nel cuore. Grazie".

Filippo Rocchi