Fermana, l’infermeria ancora non si svuota

E’ arrivato anche questo martedì il punto della situazione sull’infermeria canarina da parte del fisioterapista Marco Minnucci. "Partendo dalla gara di domenica Mavrommatis era out perché aveva 39 e mezzo di febbre. Palumbo è uscito dopo un’ora di gioco circa per un affaticamento alla parte posteriore della coscia, Pinzi ha riportato uno stiramento del retto femorale e Carosi una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Passando alla giornata di oggi Karkalis è tornato a lavorare con la squadra mentre aumentiamo i lavori anche per Bianchimano e Palmucci, sperando che siano a disposizione per la gara di domenica. Intanto Diouane ha iniziato a correre mentre Granatelli ha iniziato un lavoro specifico per la lombalgia che lo ha colpito a metà della scorsa settimana". Sarà dunque una settimana intensa di lavoro quella che attende i gialloblù in campo in vista della gara di domenica con il Sora, con una novità arrivata proprio nella mattinata di ieri quando la società ha comunicato ufficialmente "di aver trovato l’accordo per la rescissione contrattuale con il difensore Bryan Polanco. Alla base della decisione ci sono motivi personali del ragazzo, che la società ha deciso di assecondare". Una decisione personale da parte dell’esterno classe 2005 subentrato spesso dalla panchina e tre volte non convocato per le gare. La sua esperienza in maglia canarina si conclude con 80 minuti complessivi disputati nelle cinque presenze in campo di campionato, oltre ad una apparizione di appena tre minuti in Coppa Italia a Civitanova. Tornando alla situazione infortunati il rientro di Karkalis è decisamente importante nel reparto difensivo e in termini di esperienza considerando che domenica non potrà essere della sfida il capitano Marco Romizi che ha Fossombrone ha rimediato il quinto cartellino giallo. Un centrocampo da ridisegnare dunque, una difesa che dovrebbe ritrovare un assetto più simile a quello di inizio campionato mentre in attacco, si potrebbe rivedere il tridente Lomangino, Ferretti e Sardo.

Roberto Cruciani