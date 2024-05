Fermana, partita con Inps e Agenza delle Entrate

Se la Fermana nella seconda parte di stagione è riuscita a risollevare un campionato che sembrava perso già a novembre, grande merito va dato a Maurizio Di Renzo. Il preparatore atletico era arrivato a Fermo lo scorso dicembre dopo i primi mesi di campionato con la squadra già a terra a livello atletico. Dopo sei mesi, Di Renzo è vicino a lasciare la Fermana per accasarsi alla Sambenedettese. C’è stato più di un contatto con il presidente Massi, che sta portando avanti una massiccia rivoluzione dell’area sportiva. I rossoblù avrebbero individuato nel professore il miglior tassello per il ruolo di preparatore atletico. Di Renzo è nativo di San Benedetto del Tronto, come il nuovo allenatore della squadra, Ottavio Palladini. I due hanno già lavorato insieme dal 2001 al 2003 a Pescara: Di Renzo come preparatore e Palladini come centrocampista. Il lavoro di Di Renzo a Fermo è stato encomiabile: ha risollevato la squadra, e non a caso quel filotto di risultati utili di dicembre che ha salvato (almeno momentaneamente) la faccia dei gialloblù sia arrivato dopo la sua firma. La Fermana perderebbe una grande persona, oltre che un grande professionista. Da capire se si libererà subito dai gialloblù per iniziare il prima possibile il lavoro a San Benedetto, oppure aspetterà giugno quando gli scadrà il contratto con la Fermana. Comunque, con ogni probabilità, i gialloblù lo rincontreranno come avversario nel girone F di Serie D.

Infatti, proseguono le fasi conclusive delle valutazioni di Inps e Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito. Confermate le sensazioni positive degli scorsi giorni, con il monte debitorio che passerebbe da due milioni e mezzo a 700mila euro. Rateizzabile o da pagare subito per intero? Ancora da capire. Fatto sta che comunque la società si è già ampiamente attivata per reperire questa somma e consegnare una Fermana il più pulita possibile ai futuri acquirenti. Come riportato nei giorni scorsi, il vicecapitano Gianvito Misuraca è rimasto in città dopo la retrocessione e continua ad allenarsi con la Primavera dei gialloblù. Insieme a lui anche Davide Marcandella, più sporadicamente (poi tornerà alla Vis Pesaro, società che detiene il suo cartellino), e Manuel Vessella, lasciato fuori rosa dopo la rivoluzione di mercato di gennaio. Intanto la Primavera, dopo l’esordio vincente, conquista i tre punti anche nella seconda gara del Memorial "Carlini-Orselli" contro la Palmense vincendo 4-2.

Filippo Rocchi