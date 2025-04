Fermana strappa un pareggio a Termoli: 1-1 e un punto prezioso in classifica

FERMANA 1 (4-4-2): Corci 7; Esposito 6 (44’ st Zammarchi sv), Hutsol 6,5, Sicignano 7, Volpe 6,5; Keita6,5 (38’ st Della Pietra sv), Hysaj 6, Galco 6, Cancello 6 (43’ st Magnani sv); Oliverio 6 (24’ st Biaggi 6), Mariani 6 (24’ st Tracchia 6). A disp. Ferchichi, Allegretti, Traini. All. Carnevale 6.

FERMANA (3-5-2): Perri 6; Cocino 6, Romizi 6,5, Etchegoyen 6,5; Biachimano 6,5 Diouane 6, Valsecchi 7 (39’ st Pinzi sv), Busato 6,5 (17’ st Sardo 6), Brandao Mendes 6,5; Tomassini 6,5, Karkalis 6. A disp. Ventresini, Tafa, Pappalardo, Mavromattis, Perez Rodriguez, Carosi, Ricci. All. Savini 6,5.

Reti: 7′ pt Sicignano, 21′ pt Valsecchi

Note: ammoniti Mariani e Sardo; calci d’angolo 2-5; recupero 4’ pt, 6’ st; spettatori 500 circa.

Arbitro: Giallorenzo della sezione di Sulmona 6 (Cappelletti di Lodi – Esposito di Formia).

La Fermana non molla e al Cannarsa di Termoli strappa un 1-1 che permette alla squadra di Savini di restare in vita: con questo risultato i canarini, sempre ultimi, guadagnano un punto in classifica su Civitanovese, Isernia e Notaresco. Al 7’ i padroni di casa passano in vantaggio, con Sicignano che devia in rete un corner battuto da Mariani. Doccia gelata per la Fermana, che ha però l’orgoglio di non mollare e prova a rispondere prontamente: Bianchimano batte a rete, trovando il riflesso di Corci che salva i locali. Poco più tardi è ancora l’estremo difensore del Termoli ad esaltarsi, chiudendo su Etchegoyen. La pressione della Fermana aumenta ed al 21’ porta al meritato pareggio ospite: sugli sviluppi di calcio d’angolo è Valsecchi il più lesto, insaccando l’1-1 all’incrocio dei pali. Il nuovo equilibrio porta ad un abbassamento dei ritmi, con le squadre che conservano il risultato fino all’intervallo.

Nella ripresa si procede a fiammate, con le occasioni che latitano da entrambe le parti: la Fermana prova con coraggio ad alzare il proprio baricentro, giocandosi il tutto per tutto. Savini attinge dalla panchina per avere forze nuove, ma il Termoli regge ed in ripartenza prova a pungere. Corci è ancora decisivo su Karjalis, mentre i padroni di casa si limitano ad agire in contropiede ma senza effetti. Si arriva così nel finale, dove le energie latitano: Bianchimano ci prova, ma conclude debolmente ed in pieno recupero è Della Pietra che per poco non beffa la Fermana.