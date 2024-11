Fermana, un altro ko e infortuni che pesano

A Fossombrone per la Fermana è arrivata la quarta sconfitta consecutiva lontano dal Bruno Recchioni. Un percorso esterno che non conosce segno ics, considerando che i primi due viaggi della formazione canarina avevano portato in dote sei punti, con i successi e i relativi pieni di entusiasmo in casa di Recanati e Atletico Ascoli. Da allora di acqua di sotto i ponti ne è passata e anche le dinamiche sono molto cambiate. Soprattutto ad incidere un cambio di rendimento della squadra anche alla luce dei tanti infortuni che sono andati ad incidere pesantemente anche sulla possibilità di scelta. Anche domenica oltre a Bianchimano e Karkalis ancora out, si è aggiunto il problema non da poco dei 2006. Il titolare Mavrommatis fuori per la febbre, sarebbe toccato a Granatelli (come nel match con il Chieti) ma anche lui indisponibile per un problema alla schiena. Lanciato titolare Carosi (ex Primavera Ascoli) la cui partita è durata appena un quarto d’ora causa problema muscolare; unica alternativa il centrocampista della juniores Daniele Luzi, convocato in extremis (dopo la presentazione ufficiale della lista convocati) e subito catapultato in campo. Il centrocampista offensivo romano, classe 2006, è arrivato a fine agosto dal Fonte Meravigliosa, noto settore giovanile della capitale: si è messo in evidenza nella Juniores Nazionale, andando a segno tre volte in questo avvio di stagione agli ordini di mister Barone. Insomma tante difficoltà anche nelle scelte iniziali, con il passaggio al 3-5-2 inizialmente che non ha dato i suoi frutti. Come se non bastasse anche la quinta ammonizione rimediata da capitan Romizi che dovrà quindi saltare per squalifica la sfida di domenica con il Sora. Intanto proprio nel post gara era stata convocata per ieri una conferenza stampa con all’ordine del giorno la ristrutturazione del debito, preannunciando anche la presenza del primo cittadino Paolo Calcinaro. Nella mattinata di ieri la comunicazione dell’annullamento della conferenza stampa, per un sopraggiunto imprevisto.

Roberto Cruciani