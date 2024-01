Ferracuti critico: "Ecocentro appena riattivato e subito in difficoltà"

"Era stato riattivato, ma in occasione delle festività natalizie il servizio dell’Eco centro di Piane di Montegiorgio è tornato subito in crisi". Lo annuncia Claudio Ferracuti, capogruppo della lista di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che nei giorni scorsi ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini su alcune problematiche. "Avevamo segnalato a novembre che l’impianto automatizzato di raccolta dei rifiuti dell’Eco centro di Piane non funzionava – spiega Ferracuti -. Ci hanno detto che c’era un gusto meccanico, che prima di Natale sembrava fosse stato risolto, ma in occasione delle feste quando le famiglie restano più a casa e magari producono qualche rifiuto in più, il sistema è andato subito in affanno. I problemi sono iniziati il 6 gennaio, ma domenica la situazione era già al collasso. Sarebbe stato sufficiente scaricare i cassonetti che si trovano dietro l’impianto. Comunque mi sono arrivate diverse foto di disservizi che sono stati registrati in vari punti del territorio. Segnaliamo da tempo all’Amministrazione una situazione di disagio e la necessità di provvedere ad un nuovo appalto che garantista l’efficacia del servizio".

a.c.