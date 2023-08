PORTO SAN GIORGIO

Festa per i 100 anni di Maria Postacchini. Targa ricordo consegnata dal sindaco Valerio Vesprini e dal presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo. La città di Porto San Giorgio festeggia una nuova centenaria. Per fortuna sono sempre più numerosi i sangiorgesi, con prevalenza le quote rosa, che conseguono e superano anche un tale importante traguardo. A favorirlo potrebbe anvche essere la vità che si conduce a Porto San Giorgio e all’aria salmastra che vi si respira. Il sindaco, Valerio Vesprini, ed il presidente del Consiglio Comunale, Fabio Bragagnolo nel pomeriggio di domenica scorsa si sono recati a casa della signora Maria Postacchini . La signora li ha ringraziati per la visita e li ha invitati a brindare insieme a lei con i familiari, gli amici ed i vicini di casa. Per il suo importante compleanno. Dai rappresentanti dell’amministrazione comunale ha ricevuto gli auguri, anche a nome di tutta la cittadinanza sangiorgese e una targa ricordo.