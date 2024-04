Festeggia un secolo la maestra per antonomasia: Palmira Vagnoni

Alla neo-centenaria Palmira Vagnoni, che sabato scorso ha spento le rituali candeline, l’augurio di "100 anni punto e…a capo" da affrontare e trascorrere con la stessa brillantezza di oggi.

Considerata Maestra con la "M" maiuscola, maestra per antonomasia, di cui non è semplice, oggi, trovarne di simili. Severa quanto basta, affezionata ai suoi alunni, attaccata alla professione da lei interpretata come una vera e propria missione ponendosi come primario obiettivo la crescita culturale e quella di cittadini responsabili dei cuccioli che negli anni i genitori le hanno affidati con la massima fiducia. A dimostrazione di quanto tenesse ai suoi alunni il fatto che li seguisse con interesse nella vita, dopo le scuole elementari.

Dotata di una memoria formidabile ne ricorda i nomi e poi si informa nel tempo se hanno proseguito gli studi ed eventualmente in quale indirizzo, se si sono sposati e con chi, se hanno un lavoro e così via. Sabato scorso i parenti e gli amici più intimi hanno partecipato alla cerimonia dello spegnimento delle candeline e del taglio della torta. Una gran bella festa di auguri a cui hanno partecipato anche il sindaco, Valerio Vesprini, e il presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo, i quali hanno unito ai propri gli auguri dell’amministrazione comunale e le hanno consegnato una targa ricordo.

Non sono mancate le felicitazioni di molti ex alunni, che danno mostra di nutrire nei suoi confronti un ricordo affettuoso.

s.s.