Figli a corsi universitari o post diploma. Aiuti alle famiglie per pagare la Tari

Una misura utile e importante che dal 2017 viene proposta dall’amministrazione comunale, apprezzata da numerose famiglie. Il Comune di Fermo erogherà un contributo per il pagamento della Tari anno 2025 destinato alle famiglie con figli iscritti a corsi universitari o post diploma Its (Istruzione Tecnica Superiore)/Ifts (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) e dimoranti al di fuori del Comune di residenza. Scadenza presentazione domande il 14 febbraio 2025. Possono partecipare al bando tutti i residenti nel Comune di Fermo intestatari di una utenza Tari secondo quanto previsto dalla vigente normativa fiscale, in regola con i versamenti della Tari fino all’anno 2024, alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione. Per gli iscritti nell’anno 2025 a seguito di subentro con un medesimo componente del nucleo familiare, il precedente intestatario deve essere in regola con i pagamenti fino al 2024, sempre alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione. I figli devono essere iscritti ad un corso universitario di laurea (ad esclusione di scuole di specializzazione, masters post laurea ecc.) o un corso post diploma Istruzione Tecnica Superiore (Its) oppure corso Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts). Per accedere al servizio con la procedura telematica è necessario aver attivato Spid o Cie. Informazioni al sito www.comune.fermo.it, Ufficio Tari Comune di Fermo tel.: 0734 284212 – 227, alla mail: tributi@comune.fermo.it