Fitoterapia, massimi esperti a convegno

Al teatro delle Api si sono riuniti i più importati esperti di Fitoterapia nel convegno ‘Nuove prospettive nella Pnei (psico neuro endocrino immunologia): biorisonanza e fitoterapia’. Un appuntamento che ha contribuito ad alimentare una cultura della salute che ha sempre più bisogno di un’informazione adeguata, certificata, libera, con riferimento a fonti scientifiche autorevoli e riconosciute. Studiosi illustri propongono un nuovo schema della malattia e del benessere, evidenziando supporti come biorisonanza e fitoterapia, che possono sostituire l’uso di farmaci tradizionali o integrarli. In questo ambito di principi scientifici già abbastanza collaudati ed acquisiti, l’incontro è stato interessante. "La fitoterapia è una branca farmacologica – spiega Edy Virgili, responsabile scientifica del convegno -, cura con estratti vegetali naturali, non prodotti in sintesi artificiale come i farmaci. A volte capita che alcuni pazienti resistono ai farmaci tradizionali con principi attivi ad alto dosaggio per cui il prodotto naturale può essere una soluzione. Importante la biorisonanza che deriva dal principio che il nostro corpo è un campo elettrico". Argomenti importanti e complessi cui hanno portato il loro contributo ricercatori che hanno lavorato su queste tematiche: Giuseppe Rocca, (già ricercatore Università di Milano e Torino); Alexander Bertuccioli (Università di Urbino); i due main sponsor la Jea Group con il Ceo, Jane Virgili, e il Gruppo medico Fisiomed, con l’amministratore unico, Enrico Falistocco.