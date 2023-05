Fiume Tenna, sul web scatta la petizione

Il Coordinamento difesa del fiume Tenna ha avviato su una piattaforma digitale una petizione per frenare il progetto della Ciip per la captazione dell’acqua. Nei giorni scorsi la questione è saltata all’attenzione dei residenti dell’area montana, associazioni e istituzioni che stanno valutando gli aspetti tecnici e la validità del piano che mira a garantire maggiori risorse idriche per uso potabile. Ma il Coordinamento che riunisce diverse associazioni ha aperto sul canale digitale Chance.org una petizione dal titolo ‘Salviamo il fiume Tenna e la sua acqua’, che ha già raggiunto 589 sottoscrizioni. Secondo il Coordinamento, la captazione di 200 litri al secondo di acqua in contrada Corazza di Montefortino, potrebbe rappresentare un grosso problema per l’ecosistema del fiume.