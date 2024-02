Formazione, orientamento e progetti

A scuola sentiamo sempre parlare di ‘orientamento’ di formazione, ma noi ragazzi, al giorno d’oggi sogniamo solo di svolgere lavori un po’ campati in rete, cioè legati spesso ai social media, come ad esempio quello dell’influencer, oppure riguardanti lo sport, come i calciatori, solo per fama e denaro perché questo è il messaggio bombardante che i social ci trasmettono. La maggior parte dei nostri compagni di classe da adulti vorrebbe fare il medico per dare una mano ai meno fortunati e mestieri legati allo sport solo per passione invece che per denaro, ma anche lavori meno trendy come il paleontologo, l’orafo ed il cantante. Di certo sono progetti ambiziosi, ma con la passione si possono raggiungere alte vette e noi ora voliamo alto, anche se solo con la fantasia. Ai tempi dei nostri nonni era più semplice trovare persone che volessero praticare lavori manuali, con il passare degli anni la manualità è diminuita e noi ci ritroviamo oggi a non saper più tenere nemmeno una penna in mano. Alcuni genitori non permettono ai figli di inseguire i propri sogni e passioni lavorative.

Classe II C