Forneria Totò, 60 anni di attività

Sono tanti 60 anni di attività e per la Forneria Totò quello che festeggia domani è sicuramente un traguardo raggiunto con sacrificio, con grande passione, tenendo sempre il passo con l’evoluzione di un settore che, negli anni, ha subito parecchi cambiamenti. Ma ciò che più fa piacere a Paolo Totò e alla moglie Cristina è che sono già in pista di lancio i due figli, Lorenzo (25 anni) e Davide (18), ovvero la terza generazione dei Totò per cui la storia è destinata a continuare ancora a lungo. Gli anniversari servono per ricordare come tutto è cominciato e, nel caso di questo forno storico per la città, l’avventura è iniziata nel 1964, proprio il 2 maggio, con Luciano Totò che aveva forno e annessa bottega in via Boccette, uno dei tanti suggestivi vicoli del centro storico. Nel 39o anno di attività, c’è il passaggio di consegne dal padre al figlio Paolo, il forno si trasferisce nella nuova sede, in via Monturanese e diventa Panorama Caffè di Forneria Totò, dove Paolo ha mantenuto i valori di autenticità e qualità della panificazione, con grande attenzione alla sostenibilità con l’uso di materie prime locali, di lieviti madre e grani antichi provenienti da coltivazioni a Km 0. Un’attenzione premiata dalla clientela oltre che da medici (anche oncologi) e nutrizionisti. Proseguirà anche la serie di iniziative culturali al Panorama Caffè così come le collaborazioni con altre realtà cittadine. "Guardiamo con fiducia al futuro pronti ad accogliere Lorenzo e Davide, la terza generazione di maestri dolciari e panificatori che, restando nel solco della tradizione, hanno un occhio attento all’innovazione culinaria". Il 4 maggio, la festa aperta a tutti (dalle ore 19, prenotazione obbligatoria al 392 5808451), con aperitivo e musica con gli Spaghetti a Detroit. Il brindisi e una torta speciale li offrirà la Forneria Totò.